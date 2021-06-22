Путин в своей статье напомнил о миссии советских воинов-освободителей

Президента России Владимира Путина написал статью к 80-летию начала Великой отечественной войны. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путина написал статью к 80-летию начала Великой отечественной войны. Глава государства назвал ее «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Материал был опубликован во вторник, 22 июня, в немецком издании Die Zeit.

Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, стала самой кровопролитной в российской истории, отметил Путин в статье. Президент подчеркнул, что в те страшные годы погибли десятки миллионов людей, была подорвана экономика, сильно пострадала культура.

«Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир», — пишет российский лидер.

В материале, написанном президентом РФ, отмечено, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной миссией освободителя, и в этом состоит вся правда. Путин подчеркивает, что в нашей стране с благодарностью вспоминают союзников по коалиции, участников сопротивления.

Ранее президент России отметил, что российскую историю все чаще пытаются очернить и оболгать, обесценить роль Красной Армии в победе над фашисткой Германией. По мнению президента, это делается для того, чтобы «сдерживать Россию». Также Путин много раз подчеркивал, что те кто переписывают нашу историю в итоге навредят сами себе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Путин будет пресекать каждую попытку искажения исторических событий странами Запада.