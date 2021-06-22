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Политика22 июня 2021 14:38

Российских призывников привьют от коронавируса к середине июля 2021 года

Вакцинация проводится в первоочередном порядке, сообщили в Минобороны России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Призывников России привьют от коронавируса к середине июля 2021 года

Призывников России привьют от коронавируса к середине июля 2021 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов сообщил, что российских призывников, направленных в армию этой весной, привьют от коронавирусной инфекции к середине лета.

- В первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля, — рассказал он на селекторном совещании.

Ранее главный государственный санитарный врач министерства обороны постановил ввести обязательную вакцинацию всех категорий военнослужащих, задействованных на социально важных объектах работников, а также отдельных категорий федеральных гражданских служащих.

В начале апреля появилась информация, что в Вооруженных Силах России ежесуточно вакцинируется более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей. По данным военного ведомства, полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных Силах прошли уже 400 384 человек.