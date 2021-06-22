Лев Лещенко назвал поражение сборной России на Евро-2020 неприличным

Лещенко прокомментировал поражение российской сборной на Евро-2020 Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Лев Лещенко признался, что всегда болеет за сборную России по футболу на крупных чемпионатах, но в этот раз команда его разочаровала. Артист назвал игру с Данией безрадостным зрелищем и призвал в следующий раз сменить тактику нападения.

«Результат сборной России на этом Евро — провал. По-моему, это самое неприличное поражение на чемпионатах Европы за все время, что я болею. К сожалению, у нас страдает исполнительское мастерство. Это было безрадостное зрелище», — цитирует Лещенко Газета.Ru.

Артист также добавил, что, по его мнению, тренеры допустили «явные просчеты», когда формировали окончательный состав.

«Я не специалист, но, на мой взгляд, были допущены явные просчеты. Например, в отношении вратаря. Убежден, что должен был стоять Антон Шунин. И, конечно, пора уже начинать играть в какую-то иную систему нападения: эти сплошные навесы уже просто раздражают», — добавил певец.

Напомним, накануне сборная России проиграла команде из Дании со счетом 1:4 и лишилась возможности перейти на следующий этап Евро.