Кремль поддержал введение новых коронавирусных мер в Москве

В Кремле поддержали ужесточение коронавирусных мер в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле поддерживают решение столичного мэра Сергея Собянина ужесточить коронавирусные меры в городе на фоне роста заболеваемости.

- Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией, — ответил Песков на просьбу журналиста ТАСС прокомментировать новость о новых ограничениях.

Напомним, московские власти с 28 июня 2021 вводят новые ограничения на посещение заведений общественного питания. С понедельника посещать рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней.В заведениях общепита будут пускать при наличии специального QR-кода, подтверждающего вакцинацию или иммунитет от коронавируса.