Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика22 июня 2021 15:50

Медведев: Некоторые страны пытаются ограничить работу России в Арктике

Увеличение военного присутствия иностранных государств у границ РФ в регионе обострит ситуацию, отметил зампред Совбеза
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медведев призвал продолжать поиск и разработку новых сырьевых месторождений в Арктике Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Медведев призвал продолжать поиск и разработку новых сырьевых месторождений в Арктике Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Некоторые страны пытаются ограничить присутствие России в Арктике, стремясь таким образом получить контроль над природными ресурсами и стратегическими коммуникациями, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев на заседании межведомственной комиссии, наращивание любого военного присутствия у границ России в Арктике может обострить ситуацию. Он призвал продолжать поиск и разработку новых сырьевых месторождений, а также развивать Северный морской путь.

По словам зампреда Совбеза, работа РФ в регионе будет проходить с соблюдением баланса хозяйственной деятельности и сохранения окружающей среды.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что озабоченность милитаризацией Арктики не имеет оснований. Как отметил глава государства, Россия никогда ничего не нарушала и намерена в полном объеме придерживаться международных правовых норм.