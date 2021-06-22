Медведев: Некоторые страны пытаются ограничить работу России в Арктике

Медведев призвал продолжать поиск и разработку новых сырьевых месторождений в Арктике Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Некоторые страны пытаются ограничить присутствие России в Арктике, стремясь таким образом получить контроль над природными ресурсами и стратегическими коммуникациями, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев на заседании межведомственной комиссии, наращивание любого военного присутствия у границ России в Арктике может обострить ситуацию. Он призвал продолжать поиск и разработку новых сырьевых месторождений, а также развивать Северный морской путь.

По словам зампреда Совбеза, работа РФ в регионе будет проходить с соблюдением баланса хозяйственной деятельности и сохранения окружающей среды.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что озабоченность милитаризацией Арктики не имеет оснований. Как отметил глава государства, Россия никогда ничего не нарушала и намерена в полном объеме придерживаться международных правовых норм.