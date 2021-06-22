Полиция России привьет 60% своих работников без антител к коронавирусу

Российская полиция привьет 60% своих работников без антител к коронавирусу Фото: Иван МАКЕЕВ

МВД России сообщило, что ведомство планирует привить 60% своих работников, не имеющих антитела к коронавирусной инфекции.

- Руководители подразделений органов внутренних дел ориентированы на достижение в июле 2021 года охвата первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции, а в августе 2021 года - вторым компонентом - не менее 60% сотрудников органов внутренних дел РФ, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Министерстве внутренних дел отметили, что особый акцент во время вакцинации сделают на работников основного состава, а также курсантах образовательных учреждений.

Ранее заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов сообщил, что российских призывников, направленных в армию. Вакцинация будет проводиться в первоочередном порядке, отметил он.