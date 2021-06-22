Власти Москвы: вводить локдаун нужно только в крайнем случае

Власти Москвы заявили, что вводить локдаун нужно только в крайнем случае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что вводить локдаун в городе нужно только в крайнем случае.

- С точки зрения эпидемиологии, самый эффективный способ борьбы с пандемией - это локдаун. Тотальное закрытие всегда через две-три недели дает резкое снижение заболеваемости. Но это очень сложное и болезненное решение, которое наносит колоссальный удар по экономике города. Принимать его надо только в крайнем случае, — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, власти Москвы с 28 июня 2021 вводят новые ограничения на посещение заведений общественного питания. С понедельника посещать рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней.