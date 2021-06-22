США начали установку систем ПРО Aegis Ashore на базе в Польше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше. Об этом сказано в заявлении американского Агентства противоракетной обороны (MDA).

"Агентство противоракетной обороны (MDA) недавно достигло важнейших этапов установки системы вооружения Aegis на своем объекте в Редзиково в Польше", - говорится в заявлении.

Напомним, что США в 2002 году вышли из договора с Россией по противоракетной обороне. По версии Вашингтона, причиной тому стала необходимость развития глобальной системы ПРО для защиты от "стран-изгоев" - Ирана и КНДР. Однако вскоре США и Россия договорились о создании мер для "укрепления доверия и расширение транспарентности в сфере противоракетной обороны". Несмотря на это, США приступили к операции развертывания ПРО в Польше и Чехии.

В данный момент системы ПРО США расположены в Европе (в Польше и Румынии) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Морские средства перехвата баллистических ракет располагаются вблизи побережья России и Китая, которые считают, что подобные действия Вашингтона являются угрозой нацбезопасности.