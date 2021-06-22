Губернатор Токио попала в больницу за месяц до Олимпийских игр

Токийского губернатора госпитализировали за месяц до Олимпийских игр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Токио Юрико Коикэ была госпитализирована за месяц до Олимпийских игр, которые пройдут в городе. Об этом сообщило местное агентство Kyodo.

До этого появлялась информация, что губернатор возьмет отпуск до конца недели из-за сильной усталости. В последнее время Коикэ была занята работой, связанной с борьбой с пандемией коронавирусной инфекции и организацией Олимпийских игр, которые начнутся через месяц. В понедельник она приняла участие в онлайн-встрече представителей пяти организационных структур, включая Международный олимпийский комитет, чтобы установить максимальное количество зрителей на спортивном мероприятии. Сообщалось, что исполнять обязанности Коикэ будет во время отдыха ее заместитель Мицучика Тарао.

Ранее организаторы летних Олимпийских игр 2020 установили лимит в 10 тысяч японских зрителей и не более 50 процентов заполняемости спортивных объектов. При этом организаторы оставляют за собой право проведения Игр без зрителей при ухудшении эпидемиологической обстановки до или после начала Олимпиады и Паралимпиады.