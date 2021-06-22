Власти Москвы оценили иммунитет горожан к индийскому штамму коронавируса

Все желающие сделать прививку от коронавирусной инфекции смогут обратиться в любой пункт вакцинации в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в столице. Она отметила, что на сегодняшний день порядка 25% горожан обладают иммунитетом к индийскому штамму коронавируса. Еще 47% жителей Москвы имеют антитела к уханьскому штамму COVID-19.

Заммэра столицы в интервью телеканалу Россия 24 также напомнила, что все желающие сделать прививку от коронавирусной инфекции смогут обратиться в любой пункт вакцинации.

Напомним, что недавно власти Москвы продлили работу прививочных пунктов до 22:00. Кроме того, Ракова считает, что решение о введении в Москве локдауна власти примут только «в крайнем случае».

Ракова также предупредила, что новый индийский штамм коронавируса опаснее уханьского в несколько раз. Также она отметила, что более 70% болеющих коронавирусом предпочитают лечиться в домашних условиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительный ряд ограничений в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.