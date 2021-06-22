Депутат Госдумы Аксаков предложил постепенно повысить налог для богатых до 35%

Подоходный налог для богатых нужно увеличивать постепенно, доведя его в конечном итоге до 35%, считает глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат предложил ввести ступенчатую шкалу налогообложения, при которой условно на доходы от 5 до 10 миллионов рублей будет действовать ставка в 15%, от 10 до 15 миллионов – 20%, от 15 до 20 – 25% и так далее. Он заявил, что повышение НДФЛ для богатых позволит увеличить средства на поддержку нуждающихся россиян, передает Ura.ru.

По мнению Аксакова, повышать НДФЛ для состоятельных граждан до 50%, как это сделано в США, не нужно, однако до 35% вполне возможно. При этом он подчеркнул, что бюджетное финансирование нужно распределять справедливо и адресно.

«Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, поэтому это деньги, которые помогут очень многим», – сказал депутат.

Напомним, с 2021 года в России НДФЛ для состоятельных россиян увеличен. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке в 15%, а не 13%.

Сайт kp.ru разбирался, следует облагать богатых дополнительными налогами.