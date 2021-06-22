Глава Приамурья Василий Орлов распорядился усилить прививочные бригады, чтобы не создавать очередей на вакцинацию

Жители Приамурья стали активнее прививаться от CОVID-19, в том числе не только в поликлиниках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Амурской области Василий Орлов распорядился организовать работу прививочных бригад так, чтобы избежать очередей среди пациентов. Жители региона стали активнее прививаться, в том числе не только в поликлиниках. В Благовещенске теперь можно вакцинироваться в популярных местах города. Только за три часа вечером в воскресенье 20 июня около ротонды на набережной реки Амур было привито более ста благовещенцев и гостей амурской столицы.

На заседании регионального правительства Василий Орлов поручил минздраву усилить прививочные бригады дополнительными медработниками, чтобы очереди на вакцинацию продвигались быстрее.

- Если есть спрос у населения на эту процедуру по вечерам и в выходные, то, по-видимому, стоит учесть эту тенденцию и организовать работу прививочных бригад в соответствии с запросами амурчан. Больших очередей на вакцинацию собираться не должно, - подчеркнул губернатор.

Уже с 23 июня прививочные бригады медработников городских поликлиник расширят график работы и начнут дежурить вечером по будням, а также в выходные. Чтобы сделать прививку от CОVID-19, горожанам нужно иметь при себе полис ОМС и паспорт. Кроме того, вакцинироваться по-прежнему можно в любой поликлинике региона.

Всего по данным на 22 июня в Амурской области первым компонентом вакцины привились 119 тысяч человек - это 32,79% от планового числа пациентов, подлежащих вакцинации. Второй компонент прививки поставили 99181 человек (27,33%). По данным регионального минздрава, в Приамурье поступило 135 256 комплектов вакцины. В ближайшие пять дней ожидается поступление еще 51300 доз Гам-Ковид-Вак (Спутник V).