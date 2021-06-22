Евросоюз: Индийский штамм неизбежно станет доминирующим в мире

В Евросоюзе заявили, что индийский штамм неизбежно станет доминирующим в мире Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что индийский штамм коронавируса вызывает озабоченность в странах Евросоюза и непременно будет доминирующим штаммом COVID-19 в мире.

Индийский вариант «Дельта» более опасен, однако полная вакцинация препаратами Moderna и AstraZeneca обеспечивает хорошую защиту от этого штамма, сказала глава ЕК на брифинге в Берлине.

«Вопрос времени, когда он станет доминирующим», – констатировала фон дер Ляйен.

Как писал сайт kp.ru, штамм коронавируса «Дельта» распространился уже в 93 странах мира.

Ранее инфекционисты назвали симптомы индийского штамма коронавируса. Так, у зараженных дельта-вариантом коронавирусной инфекции нередко наблюдается диарея. Кроме того, у них, часто возникают тромбы, которые провоцируют гангрену. Пациенты с индийским штаммом также жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что, как правило, симптомы индийского штамма коронавируса схожи с проявлениями обычной простуды – это насморк, боль в горле и головная боль.

Напомним, в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». В ближайшие дни в оборот поступит четвертая российская вакцина «Спутник Лайт».

В Центре имени Гамалеи сообщили об эффективности вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса.