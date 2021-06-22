Турагент предупредила о риске потерять деньги при замене путевок из Сочи в Турцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С открытием Турции многие россияне, которые уже купили билеты на российское море, задумались о смене направления. Отдыхающие пытаются отменить брони и купить тур за границу.

Представители турбизнеса подтверждают, что пока замены носят единичный характер, но не исключено, что ситуация будет меняться.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова отметила, что обмен, даже если он и состоится, будет крайне нерентабельным. Скорее всего, деньги будут «подарены» отелю и перевозчику. Так что лучше отдыхать там, где было намечено первоначально.

- Я считаю, что туристам это крайне нерентабельно делать, потому что возобновление авиасообщения с Турцией не является причиной для возврата денег, - рассуждает Осипова в беседе с Life.ru.

То есть, турист не только теряет деньги, но еще и нервы, так как турфирму придется убеждать, что вы имеете право на возврат хотя бы части средств.

- По сути, российскому туристу никто ничего не возместит и фактически понесенные затраты уже у оператора есть. Если отель уже оплачен, то турист должен понимать, что он либо отдыхает уже в России, либо просто оставляет деньги и заплатит еще за Турцию, - объясняет Осипова.

Спрос на Турцию сейчас очень высокий. Но вряд ли это скажется на российских 5, 4 -звездочных отелях. Они проданы до конца августа.

По данным сервиса путешествий OneTwoTrip в минувшие выходные авиабилеты в эту страну искали в три с половиной раза чаще. Россияне интересуются поездками в Анталью (48% поисков), Стамбул (41%) и Даламан (4%), сообщает RT.

- А вот на следующий год получим ли мы возвратных туристов на наше побережье, это зависит от того, как отработаем этот сезон, - заключила Осипова.

Тем, кто решит отправиться в Турцию нужно запастись не только маской и перчатками, но и отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, который сделан за 72 часа до вылета. На бумаге должна быть синяя печать.

Если вы прошли вакцинацию, в аэропорту будет достаточно показать сертификат. В противном случае авиакомпании будет в праве отказать туристу в транспортировке, сообщает Пятый канал.