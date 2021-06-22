Меркель позвонила Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел 22 июня 2021 телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа состоялась по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны.

Меркель выразила сочувствие, отметив, что развязанная нацистами война принесла человечеству многочисленные страдания. Лидеры двух стран подчеркнули важность сохранения исторической памяти о событиях войны, констатировав, что определяющую роль для послевоенной Европы сыграло примирение российского и германского народа, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе разговора Путин рассказал канцлеру ФРГ о главных итогах саммита с Джо Байденом в Женеве.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер посвятил 80-летию начала Великой Отечественной войны статью, которая была опубликована в немецком журнале Die Zeit.