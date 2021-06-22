Перенесшие коронавирус москвичи потеряют статус переболевших через полгода

Сертификат ПЦР действителен в течение 72 часов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, сколько действителен статус "Переболел" в системе переболевших москвичей.

"Статус "Переболел" будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней", - сообщила Ракова в интервью телеканалу Россия 24.

Ракова уточнила, что сертификат ПЦР действителен в течение 72 часов и будет доступен в электронной медкарте пациентов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Она отметила, что учтены будут результаты ПЦР только из московских лабораторий, потому как они подключены к Единому лабораторному сервису.

"Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы", - подчеркнула она.

Также она рассказал, что 70% больных коронавирусом москвичей лечатся дома. Заммэра рассказала и о том, что индийский штамм коронавируса, активно распространившийся в Москве, опаснее уханьского в несколько раз. Она посоветовала москвичам пройти вакцинацию в прививочных пунктах столицы.