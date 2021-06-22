Курс биткоина опустился ниже $30 тысяч впервые с января 2021 года

Биткоин опустился ниже $30 тысяч впервые с января 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость биткоина на криптобирже Binance опустилась ниже $30 тысяч впервые с января 2021 года. На минимуме котировки альткоина падали до $29,2 тыс. За прошедшие 24 часа он подешевел на 9 процентов. Рыночная капитализация актива сократилась до $560 млрд, по данным CoinGecko.

Напомним, что начиная с декабря прошлого года криптовалюта стремительно стала подниматься вверх преодолев несколько рекордных значений. В апреле этого года цена за биткоин равнялась $64,8 тыс.

За последние несколько месяцев криптовалюта обвалилась в стоимости на 55 процентов.

Специалисты считают, что резкое пике биткоина связано с негативными новостями из Китая, где Народный банк Китая (НБК) предписал местным финансовым организациям, включая крупнейшие банки и платежную систему Alipay не участвовать в операциях с криптовалютами. Поднебесную также покидают майнеры после введения запрета на добычу криптовалюты. Ограничения были введены в четырех китайских провинциях, в том числе в Сычуани, которая считалась крупным центром по добыче криптовалюты.