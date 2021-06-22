Центр Чумакова выпустит миллион доз вакцины «КовиВак» до конца июня Фото: ТАСС

До конца июня научный центр исследований и разработки препаратов имени М.П. Чумакова произведет миллион доз вакцины от коронавируса «КовиВак».

Как сообщил ТАСС представитель центра, выпуск препарат идет по графику, и до конца месяца обещанный миллион доз будет отгружен.

Как писал сайт kp.ru, в Москве приостановили запись на вакцинацию «КовиВаком», поскольку препарат в столице закончился. Прививать москвичей препаратом стали в начале июня 2021.

На сегодняшний день привиты в Москве от коронавируса привиты более двух миллионов человек при населении 11 миллионов.

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Накануне появилось сообщение о том, что «Спутник Лайт» выведут на рынок в ближайшую неделю.