Мосгорсуд прекратил дело о взыскании с Киркорова 780 тыс. евро в пользу латвийского банка

Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова 780 тыс. евро в пользу латвийского банка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский городской суд прекратил дело в отношении Филиппа Киркорова о взыскании 780 тысяч евро, которые требовал у певца латвийский банк ABLV.

Суд утвердил между артистом и банком мировое соглашение, передает ТАСС.

Напомним, латвийский банк ABLV BANK требовал взыскать с российского поп-короля более 650 тысяч евро долга по кредиту и штраф за просрочку по выплатам.

Киркоров брал в ABLV займ на свое концертное шоу «Я», в котором были использованы десятки костюмов, декорации и инсталляции. В 2018 году министерство финансов США обвинило банк в отмывании денег, после чего он принял решение о ликвидации. Тогда же Киркоров перестал совершать платежи по кредиту.

Как писал сайт kp.ru, ранее судебные приставы потребовали у артиста 140 миллионов рублей.