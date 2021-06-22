AliExpress Россия назвала самые популярные товары для водного отдыха: фламинго, пончики и ананасы

Надувные фламинго, ананасы и пончики чаще других появляются в заказах наших сограждан на AliExpress. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

AliExpress Россия проанализировала ситуацию с самыми популярными товарами для летнего отдыха на даче и выяснила, что россияне чаще всего заказывают плавательные круги и матрасы в виде животных, фруктов и десертов. Так, надувные фламинго, ананасы и пончики чаще других появляются в заказах наших сограждан. Их спрос за май вырос в 6,6 раз. Их стоимость варьируется от 140 до 1,5 тысяч рублей.

Также популярностью стали пользоваться надувные лодки, которые стали заказывать на портале компании в 5,2 раз больше. Чаще всего россияне выбирают одноместные надувные лодки без вёсел, которые подходят и для надувных бассейнов. В среднем россияне готовы потратить на такую покупку от 700 до 14 тысяч рублей.

В список любимых нашими согражданами товаров попали и спасательные жилеты, нарукавники для плавания от зарубежных продавцов. Их покупки увеличились в 1,6 раза. Россияне тратят на них от 900 до 1,2 тысяч рублей.

Также спросом пользуются надувные бассейны, оборот которых возрос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Россияне готовы потратить на них от 1,5 до 5 тысяч рублей. В актуальном также надувные доски от российских продавцов: спрос на категорию в мае вырос в 5,2 раза. Их средняя цена - 23 тысячи рублей.

В категории популярное для лета: маски, трубки для дыхания и акваобувь. Эти товары стали покупаться в 4,3 раза больше. Средняя стоимость одного товара от российских продавцов из этой категории — от 700 до 1,5 тысяч рублей.