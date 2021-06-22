Под Одессой сошел оползень, под завалами могут быть люди. Фото: ГСЧС.

На черноморском курорте в селе Лебедевка в Одесской области на пляж сошел оползень. Под завалами могут быть люди.

Обвал грунта с высоты 15 метров на площади около 150 квадратных метров произошел днем 22 июня. На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется, сообщает ГСЧС. На месте работают спасатели и военные. К разбору завалов подключились также местные жители.

Подобная ситуация произошла в Сочи в марте 2021 года. На 158-ом километре трассы Джубга-Сочи – около поселка Уч-Дере, что в Лазаревском районе курорта сошел оползень. В результате обрушения грунта никто не пострадал.

В начале января 2021 из-за обрушения грунта в Сочи оказался под землей грузовик. Сильные дожди пропитали почву, что стало причиной обрушения дороги.