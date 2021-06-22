Иностранцам разрешили посещать московские рестораны при предъявлении отрицательного ПЦР-теста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иностранцам разрешат с 28 июня посещать рестораны в Москве при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщили в правительстве столицы.

При наличии отрицательного ПЦР-теста посещать рестораны смогут также дети и подростки. Кроме того, вход в заведения общепита с отрицательным тестом будет разрешен переболевшим COVID-19, передает ТАСС.

Гражданам, вакцинированным в Московской области, разрешат заходить в «бесковидные» рестораны только после предъявления QR-кода с сайт Госуслуг. Уточняется, что после считывания QR-кода сотрудники заведений общепита должны будут сверять его с данными в паспорте посетителей.

Как писал сайт kp.ru, в столице с 28 июня вводят новые ограничения на посещение заведений общественного питания. С понедельника посещать рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней.