Минфин предложил ввести уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС Фото: Shutterstock

Министерство финансов России предложило ввести уголовную ответственность за контрабанду из стран Евразийского экономического союза алкоголя и табака на сумму более 100 тысяч рублей.

В документе на портале проектов правовых актов говорится, что около 2/3 всей нелегальной табачной продукции приходится на товары из ЕАЭС. В этой связи в Минфине считают необходимым в качестве одной из мер противодействия контрабанде ввести уголовное наказание. Алкогольная и табачная продукция отнесена в документе к стратегическим важным товарам.

Сайт kp.ru писал, что примерно каждая десятая пачка сигарет находится на российских прилавках незаконно. При этом не только на провинциальных рынках рядом с нелегальной водкой, но и в самом центре Москвы. Большая часть табачной контрабанды идет из Белоруссии. По оценкам экспертов, каждая фура приносит владельцам теневого бизнеса до миллиона долларов.

В марте 2021 моряк привез контрабандой из Кореи во Владивосток 93 бутылки алкоголя и 50 блоков сигарет.