Президент Кубы позвонил Путину в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны

Президент России и Кубы провели телефонный разговор в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны Фото: REUTERS

Диас-Канель Бермудес отметил решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом

Президенты Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес провели телефонный разговор в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны.

Переговоры прошли по инициативы кубинского лидера. Диас-Канель Бермудес выразил свою поддержку и солидарность России, а также отметил определяющую роль Советского Союза в победе над нацизмом. Президент Кубы подчеркнул, что в его стране хранят память о подвиге советского народа, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы президенты затронули также вопросы российско-кубинского сотрудничества, в том числе координацию действий в рамках международной повестки. Кроме того, Путин рассказал о своих впечатлениях от саммита с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

Как писал сайт kp.ru, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны Путину позвонила канцлер Германии Ангела Меркель. Лидеры двух стран подчеркнули важность сохранения исторической памяти о событиях войны, констатировав, что определяющую роль для послевоенной Европы сыграло примирение российского и германского народа.