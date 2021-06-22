Россия предложила США обсудить взаимные озабоченности в сфере стратегической безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время Россия и США начнут диалог по стратегической безопасности, на первом этапе переговоров Москва предложила обсудить взаимные озабоченности, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как заявил Рябков на конференции Carnegie International Nuclear Policy Conference, Россия готова приступить к диалогу «энергично и без промедлений». На следующем этапе переговоров стороны могут определить пути решения проблем «на взаимоприемлемой основе», сказал он.

Дипломат выразил надежду, что ведя диалог, Вашингтон будет придерживаться прагматического подхода, как это было с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Как отметил Рябков, США могут не надеяться на «односторонние уступки со стороны России», а Москва будет твердо стоять на своих законных интересов в сфере безопасности.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США начнут переговоры о стратегической безопасности с Россией в ближайшие недели

Напомним, 16 июня 2021 в Женеве президенты Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы стратегической безопасности. Лидеры приняли совместное заявление о стратегической стабильности, в котором говорится, что стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.