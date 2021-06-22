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Экономика22 июня 2021 21:36

Правительство рассматривает возможность временного запрета на экспорт бензина

Власти хотят стабилизовать цены на оптовом рынке топлива
Абдулла ШАКИРОВ
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Правительство рассматривает возможность временного запрета на экспорт бензина

Правительство рассматривает возможность временного запрета на экспорт бензина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр России Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть вопрос о целесообразности временного запрета на экспорт бензина.

Запрет на вывоз бензина из России рассматривается как возможная мера по стабилизации цен на оптовом рынке топлива. Также Минэнерго должно изучить необходимость заключения соглашений с нефтяниками по установлению максимально допустимых региональных оптовых цен, сообщается на сайте правительства РФ.

Новак отметил, что сохранение динамики розничных цен на фоне инфляции остается главной целью. Вместе с тем он подчеркнул, что на внутренний рынок давит ситуация на мировых рынках, в том числе растущие цены на нефть. В полной мере российский топливный рынок еще не стабилизировался, признал вице-премьер.

Ранее аналитики спрогнозировали возможный рост цен на бензин в июне 2021.

Сайт kp.ru разбирался, что будет с ценами на заправках, если Россия запретит экспорт бензина.