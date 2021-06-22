В здании МВД в центре Москвы произошел пожар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в здании МВД России произошел пожар, рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на шестом этаже здания на улице Житной, 12а. Люди были эвакуированы, передает ТАСС.

В настоящее время возгорание локализовано, площадь пожара устанавливается.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Москве произошел пожар в военной академии имени Фрунзе. Кроме пожарных в тушении огня принимали участие и военные. В момент возгорания людей в здании не было.

Несколько дней назад в столице произошел пожар на Лужнецкой набережной, где загорелось одноэтажное кирпичное здание пиротехнического склада. Пожару был присвоен третий номер сложности. Огонь быстро усилился и перекинулся на соседнее здание. Общая площадь пожара на составляла примерно 150 квадратных метров.