Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 23 июня 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 23 июня 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица Марина Абросимова, известная также как МакSим, все еще в коме, позитивных изменений пока нет. Ранее артистку госпитализировали с тяжелой формой вирусной пневмонии. Мы собрали последние новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 23 июня 2021 года.

Любимица миллионов уже несколько дней подключена к аппарату ИВЛ и находится в состоянии медикаментозной комы. Врачи пока воздерживаются от прогнозов, сообщил представитель исполнительницы. Медики диагностировали 40%-е поражение легких, сейчас все силы врачей направлены на восстановление их нормальной работоспособности.

"Пока что состояние такое же, каких-то значительных изменений нет. Прогнозы делать рано. Пока что Марина находится на ИВЛ", - подтвердил представитель певицы в интервью "МК".

Медикаментозная кома с аппаратом ИВЛ означает, что певица прикована к постели, а в ее горло вставлена трубочка, через которую в легкие подают богатую кислородом смесь. Фактически, подключение больного к ИВЛ означает, что сам он не в состоянии полноценно дышать.

Звезда лечится в частной медицинской клинике, две недели госпитализации в которой по программе "лечение внебольничной пневмонии, включая COVID-19", стоят 700 тысяч руб. Подозрения врачей, что ее болезнь вызвана коронавирусной инфекцией, не подтвердились - все тесты оказались отрицательными. Известно, что вслед за МакSим была госпитализирована ее менеджер.