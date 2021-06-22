В США арестовали мужчину, угрожавшего убить Байдена Фото: REUTERS

58-летний житель американского штата Оклахома Джон Аренс обвиняется в отправке сообщений с угрозами убить президента США Джо Байдена.

Также по данным Минюста, предполагается, что он может быть причастен к угрозам расправиться с конгрессменами и членов их семей. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В период с мая по июнь, как отмечается в материалах, Аренс отправлял сообщения местному телеканалу KOTV (Newson6), в котором угрожал убить Байдена, членов конгресса, а также членов их семей, если ему не заплатят.

- Аренс, предположительно, отправил Newson6 серию электронных писем с онлайн-угрозами убийств <...> Арест и предъявление обвинений мужчине - это лишь первый шаг к привлечению его к ответственности, - приводит пресс-служба Минюста слова исполняющего обязанности прокурора Клинта Джонсона.