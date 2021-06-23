Байден ударил кулаком по столу, узнав зарплаты пожарных в США

Американский президент Джо Байден удивился и возмутился зарплатам пожарных в США. Узнав размер оплаты труда, глава государства ударил кулаком по столу в Белом доме во время встречи с главой Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.

Байден высказался о необходимости увеличить жалование специалистам.

- Должен признать, не знал, что пожарным платят 13 долларов (около 1 тысячи рублей) в час. Моя администрация положит этому конец. Это смехотворно низкая зарплата, - заявил Байден, слова которого приводит агентство Reuters.