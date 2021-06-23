В Москве задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину

В Москве участница группы Pussy Riot Марию Алехину задержали за акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны.

По словам адвоката девушки Ольги Карловой, Алехина задержана за планирование и проведение акции.

"- Полицейские задержали мою доверительницу Алехину. Причина задержания дословно в следующем: она задержана за планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также за нарушение условий домашнего ареста, - заявила адвокат ТАСС.