Минэнерго РФ не видит предпосылок для дефицита керосина из-за роста числа авиаперевозок Фото: Иван ВИСЛОВ

В Министерстве энергетики России не видят предпосылок для появления дефицита керосина в стране на фоне увеличения числа авиаперелетов и сезонной отпускной активности жителей страны.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день государство сформировало достаточные запасы топлива, а само производство выросло до уровня, способного удовлетворить возросший спрос.

«Минэнерго России отмечает стабильную ситуацию на рынке авиакеросина как в отношении объемов поставок, так и в части ценовой динамики. В настоящее время в крупных российских аэропортах сформирован достаточный запас керосина (свыше пяти суток потребления)», - приводит ТАСС заявление министерства.

Уточняется, что производство керосина в июне этого года ожидается на уровне более 1 миллиона тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2019 года. В ведомстве отметили, что компании активно используют биржу. Например, в этом месяце среднесуточные торги керосином составляют 7,4 тысячи тонн, что на 6 процентов выше аналогичного периода 2019 года.

В Минэнерго также сообщили, что текущий рост стоимости керосина носит сезонный характер. «Она имеет ярко выраженную сезонную динамику - текущая ценовая ситуация характерна для начала летнего сезона и повторяется каждый год», - поясняю в ведомстве.

В министерстве заявили, что, по данным Росавиации, конечная цена в российских аэропортах в мае 2021 года составила 50 167 руб./т, что на 3 662 руб./т или 6,8 процента меньше, чем в мае 2019 года.