Биолог рассказала, что индийский штамм коронавируса отличается способностью быстро поражать легкие Фото: Мария ЛЕНЦ

Вариант коронавирусной инфекции, получивший название «Дельта» и впервые обнаруженный в Индии, отличается от других штаммов «быстрой консолидацией» поражения легких. Об этой опасности вируса рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«То есть их функция [легких] теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», - рассказала эксперт в интервью изданию Лента.ру.

Как считает специалист, с точки зрения молекулярной и клеточной биологии в ближайшее время эксперты не смогут обосновать консолидацию поражения легких от данного штамма коронавируса из-за невозможности быстрого проведения исследования. Тем не менее Баранова предположила, что причиной такого отличия является мутация малоизвестных коронавирусных белков. «Возможно, через полгода узнаем точно, что происходит», - заявила она.

Напомним, накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что индийский штамм коронавируса вызывает озабоченность в странах Евросоюза. По ее словам, именно этот штамм COVID-19 непременно будет доминирующим в мире.

Как писал сайт kp.ru, в Центре имени Гамалеи сообщили об эффективности вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса.