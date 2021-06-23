Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками Запада и Украины

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы стран Восточной Европы разобраться со своими «обезумевшими политиками».

«Я обращаюсь прежде всего … к народам наших соседних стран: полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», - заявил белорусский лидер на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

По его мнению, на сегодняшний день регион, «как и 80 лет назад», находится на грани глобального конфликта из-за введенных ограничений и провокаций. Лукашенко напомнил, что белорусы и люди из соседних стран всегда нормально жили - «по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу».

«Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств?» - спросил глава республики.

Напомним, 21 июня, Европейский союз расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в «черный список» еще 78 физических лиц и восемь организаций республики. Ограничения в отношении Минска в этот же день ввела Великобритания и Канада.