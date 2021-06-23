Путин рассчитывает, что НАТО рассмотрит предложения России по деэскалации напряженности

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что здравый смысл возобладает, и НАТО конструктивно рассмотрит предложения Москвы по деэскалации напряженности. Об этом российский лидер заявил на Московской конференции по безопасности в среду, 23 июня.

Глава государства также отметил, что Россию не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ.

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов», - заявил глава государства.

По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что «здравый смысл и желание развивать» с Россией конструктивные отношения «в конце концов возобладают».

Ранее российский лидер назвал НАТО рудиментом холодной войны, напомнив, что альянс «родился в эпоху холодной войны», а зачем он существует на сегодняшний день, по его словам, не очень понятно.