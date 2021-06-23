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Политика23 июня 2021 9:19

Путин: Россия никогда не диктует свою волю другим странам

В мире продолжаются попытки с помощью силы продавить свои интересы, сообщил российский лидер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам

Владимир Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Московской конференции по безопасности заявил, что РФ никогда не диктует свою волю другим странам.

Он отметил, что в мире продолжаются попытки с помощью силы продавить свои интересы.

- К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других, — сказал Путин.

В начале 2021 года Путин заявил, что Система глобальной безопасности в настоящее время начала деградировать. Он отметил, что в мире множатся региональные конфликты, а также происходит ослабление международных институтов. Путин напомнил, что неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке привела к катастрофе в виде Второй мировой войны.