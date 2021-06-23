Путин назвал угрозы для мировой безопасности

Владимир Путин заявил, что терроризм, киберпреступность и наркобизнес — угрозы для мировой безопасности Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что терроризм, киберпреступность и наркобизнес являются угрозами для мировой безопасности. Заявление было сделано на Московской конференции по международной безопасности.

- Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников, — сказал российский лидер.

Он добавил, что угрозу также представляет международный терроризм.

Ранее Путин в приветствии участникам Московской конференции по безопасности заявил, что РФ никогда не диктует свою волю другим странам. Он отметил, что в мире продолжаются попытки с помощью силы продавить свои интересы. Также российский лидер отметил "эрозию" международного права и рост "турбулентности геополитических процессов". Однако есть и позитивные сигналы, сообщил Путин.