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Политика23 июня 2021 9:32

Путин назвал угрозы для мировой безопасности

Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, отметил президент РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин заявил, что терроризм, киберпреступность и наркобизнес — угрозы для мировой безопасности

Владимир Путин заявил, что терроризм, киберпреступность и наркобизнес — угрозы для мировой безопасности

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что терроризм, киберпреступность и наркобизнес являются угрозами для мировой безопасности. Заявление было сделано на Московской конференции по международной безопасности.

- Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников, — сказал российский лидер.

Он добавил, что угрозу также представляет международный терроризм.

Ранее Путин в приветствии участникам Московской конференции по безопасности заявил, что РФ никогда не диктует свою волю другим странам. Он отметил, что в мире продолжаются попытки с помощью силы продавить свои интересы. Также российский лидер отметил "эрозию" международного права и рост "турбулентности геополитических процессов". Однако есть и позитивные сигналы, сообщил Путин.