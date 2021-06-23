Путин отметил решающий вклад России при урегулировании в Карабахе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия активно содействует обеспечению глобальной безопасности и урегулированию региональных конфликтов. Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал в ходе Московской конференции по безопасности в среду, 23 июня, отметив решающий вклад Москвы при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

«При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе», - заявил глава государства, подчеркнув, что российские миротворцы «многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры» в Карабахе.

Путин также напомнил, что благодаря военной помощи России удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, «не допустить распада Сирийского государства».

В ходе своей речи на открытии конференции Владимир Путин также выразил обеспокоенность наращиванием военного потенциала НАТО вблизи российских границ и назвал главные угрозы мировой безопасности.