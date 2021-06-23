Путин: новые "правила игры" на международной арене должны формироваться под эгидой ООН

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любые новые «правила игры» на международной арене должны формироваться под эгидой Организации Объединенных Нации, чтобы впоследствии не возникало хаоса и непредсказуемости. Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал в ходе Московской конференции по безопасности в среду, 23 июня.

По его словам, главной задачей этой «авторитетной и общепризнанной организации» является не допустить глобального конфликта и новой мировой войны.

«Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые правила игры. Иное — путь к хаосу и непредсказуемости», - указал глав государства.

Путин подчеркнул, что укрепление международной безопасности должно проводиться на основе международного права, целей и принципов Устава ООН.

«Такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН», - заявил российский лидер, отметив, что с момента своего создания организация была и остается фундаментом системы международных отношений.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей речи российский лидер также выразил обеспокоенность наращиванием военного потенциала НАТО вблизи российских границ и назвал главные угрозы мировой безопасности.