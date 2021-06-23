Путин: РФ не стремится к одностороннему военному преимуществу

Владимир Путин сообщил, что РФ не стремится к одностороннему военному преимуществу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не стремится к одностороннему военному преимуществе, но и не допустит перевеса баланса сил в чью-либо сторону.

- Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность, — сказал российский лидер.

Новое "уравнение безопасности" должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи, считает Путин.

Ранее Путин заявил, что терроризм, киберпреступность и наркобизнес являются угрозами для мировой безопасности. Он добавил, что угрозу также представляет международный терроризм. Кроме того, российский лидер обеспокоен региональными вооруженными конфликтами и рисками "расползания" оружия массового уничтожения.