Сергей Шойгу заявил, что бороться с пандемией можно только в рамках суверенного государства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что бороться с пандемией коронавирусной инфекции можно только в рамках суверенного государства.

- Возрастает роль суверенных государств по обеспечению - в широком смысле - безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению, — сказал Шойгу.

Министр отметил работу военных ведомств, которых активно привлекали для помощи населению России. Он добавил, что наработанный за это время бесценный опыт позволяет "с оптимизмом смотреть в будущее".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции еще не отступила, а в ряде российских регионов ситуация с распространением вируса обострилась. Заявление было сделано на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва.