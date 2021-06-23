Шойгу: некоторые страны Европы заинтересованы в обострении конфликта с Россией

Сергей Шойгу заявил, что некоторые страны Европы заинтересованы в обострении конфликта с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что некоторые европейские страны заинтересованы в обострении конфликта с Россией.

- Некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией, — сказал министр на Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу привел в пример Украину. По его мнению, украинские власти перед саммитом Североатлантического альянса в Брюсселе "спровоцировали очередной кризис в Донбассе". Кроме того, в Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния, отметил глава Минобороны России. В частности, НАТО наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам РФ и Белоруссии.

Напомним, президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что здравый смысл возобладает, и НАТО конструктивно рассмотрит предложения Москвы по деэскалации напряженности.Глава государства также отметил, что Россию не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ.