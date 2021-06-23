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Общество23 июня 2021 10:16

Глава ФСБ заявил, что молодежь вербуют в террористы через видеоигры

Исламистские группировки делают клоны популярных игр, где нужно совершать теракты, сообщил Александр Бортников
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Александр Бортников заявил, что молодежь вербуют в террористы через видеоигры

Александр Бортников заявил, что молодежь вербуют в террористы через видеоигры

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что в интернете есть целая инфраструктура "производящая" будущих террористов.

По его словам, в особой группе риска находится молодежь. В частности, молодых пользователей Сети вербуют через социальные сети и чаты в популярных видеоиграх.

- Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр. Они воздействуют на сознание пользователей путем включения в игровые ситуации совершения терактов, — сообщил Бортников на Московской конференции по международной безопасности.

В 2019 году опрос показал, что больше половины граждан РФ (58%) уверены, что видеоигры приносят человеку больше вреда, чем пользы. При этом в абсолютном позитивном влиянии видеоигр уверены только 5% опрашиваемых, возрастом от 18 до 24 лет.