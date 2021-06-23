Глава ФСБ заявил, что молодежь вербуют в террористы через видеоигры

Александр Бортников заявил, что молодежь вербуют в террористы через видеоигры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что в интернете есть целая инфраструктура "производящая" будущих террористов.

По его словам, в особой группе риска находится молодежь. В частности, молодых пользователей Сети вербуют через социальные сети и чаты в популярных видеоиграх.

- Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр. Они воздействуют на сознание пользователей путем включения в игровые ситуации совершения терактов, — сообщил Бортников на Московской конференции по международной безопасности.

В 2019 году опрос показал, что больше половины граждан РФ (58%) уверены, что видеоигры приносят человеку больше вреда, чем пользы. При этом в абсолютном позитивном влиянии видеоигр уверены только 5% опрашиваемых, возрастом от 18 до 24 лет.