Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня 2021 в онлайн-формате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в текущем году состоится в онлайн-формате. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной - 2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня», - говорится в сообщении, опубликованном, в официальном аккаунте министерства в YouTube в среду 23 июня.

Напомним, ранее глава российского Министерства просвещения выразил надежду, что выпускные в школах России пройдут в очном формате. При этом министр отметил, что все будет зависеть от эпидемической обстановки на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство науки и высшего образования России сообщило о намерении провести Всероссийского выпускного 10 июля текущего 2021 года в смешанном формате.