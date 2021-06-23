Регионы России получат 4 млн доз "Спутника Лайт" до 30 сентября 2021 года

Российские регионы получат 4 млн доз "Спутника Лайт" до 30 сентября 2021 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня внести в кабинет министров проект документа о поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в регионы РФ.

- Внести в правительство РФ проект распоряжения правительства РФ о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты РФ, предусмотрев в нём объём поставок вакцины не менее четырех миллионов доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года, а также определение единственного поставщика (поставщиков) по закупке и доставке вакцины в субъекты Российской Федерации в соответствии с распределением, — гласит сообщение кабмина.

Сообщается, что поручение должно быть выполнено до 25 июня 2021 года.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посоветовал ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт". Он сообщил, что сам прошел ревакцинацию однокомпонентной вакциной, после чего уровень антител в организме вырос в шесть раз три дня.