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Политика23 июня 2021 10:46

Пушков сообщил о завершении разработки законопроекта о запрете "треш-стримов"

Документ передан на отзыв в правительство
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Алексей Пушков

Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа над разработкой законопроекта о запрете «трэш-стримов» завершена. Об этом сообщил сенатор председатель временной комиссии Совета Федерации по информационно политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, отметив, что документ передан на отзыв в правительство, а внесение проекта закона в Госдуму планируется в июле этого года.

«Мы провели предварительное согласование с соответствующими инстанциями, законопроект направлен в правительство, мы ведем работу с ведомствами, которые имеют отношение к этому законопроекту. Рассчитываем в июле передать его в Госдуму», - сказал сенатор на пленарном заседании Совфеда в среду, 23 июня.

Пушков уточнил, что финальная версия законопроекта о запрете «треш-стримов», скорее всего, будет включать административные штрафы в размере до 600 тысяч рублей для интернет-пользователей, которые впервые совершили правонарушение, но при этом их действия не вступили в противоречие с Уголовным кодексом России. Ранее сенатор предложил наказывать за «треш-стримы» не только штрафами, но лишением свободы сроком до шести лет.