Минобороны Беларуси: Госструктуры США участвовали в подготовке переворота в республике

В Минобороны Беларуси заявили, что получили доказательства причастности госструктур США к подготовке переворота в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что у ведомства есть неопровержимые доказательства причастности госструктур Соединенных Штатов Америки к попытке переворота в республике. Заявление было сделано на Московской конференции по международной безопасности.

Также министр выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны начали разрабатывать новое оружие массового поражения. Хренин отметил, что Белоруссия и Россия намерены укреплять совместную группировку войск. Глава Минобороны республики назвал свою страну "плацдармом" в борьбе за богатства России.

В середине апреля 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него и его детей. Президент отметил, что его детей планировалось посадить в погреб, который, как указал Лукашенко, подготовили в Гомельской области. Лукашенко заявил, что к этому причастны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, а также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, которые ранее прилетели из США. Белорусский лидер отметил, что в задержании принимали участие российские спецслужбы.