Кардиолог предупредил об опасности физического труда в жару Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето - самое горячее время для дачников. Но в последние дни погодные условия вынуждают прятаться дома, а не трудиться в огороде. 23 июня синоптики вновь прогнозируют жару до 36 градусов.

Такой температурный режим не располагает к физическому труду, говорит доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев. Если слишком активно трудиться, то можно заработать проблемы с сердцем и сосудами.

- Я понимаю, что наши люди привыкли проводить время на своих участках, но надо поберечься. Во-первых, с 10:30 до 16:00, когда солнце наиболее активно светит, желательно вообще не выходить на улицу, а тем более не трудиться, - говорит врач в беседе с ФАН.

Даже по вечерам он советует минимизировать физические нагрузки. А уж тем более отказаться от работы «в позе, в которой люди занимаются прополкой грядок».

- Если очень нужно поработать в огороде, лучше взять маленькую скамейку и делать это сидя, - объяснил врач.

Он напомнил, что в жару важно пристально следить за водным балансом. Потеря жидкости отрицательно сказывается на течении некоторых заболеваний, особенно сердечно-сосудистого характера.

- Необходимо выпивать не менее двух литров жидкости, если нет ограничений со стороны сердечно-сосудистой системы. Пить воду небольшими порциями и не сильно холодную, примерно 11–12 градусов. В жару также теряется много солей, восстановить баланс помогут минеральные воды, - советует медик.

Кардиолог также посоветовал позаботиться о головном уборе и одежде из натуральных тканей.

Аномальная жара продержится в столице как минимум до выходных. На фоне высоких температур Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день.

Врачи советуют налегать на воду, а вот увлекаться кофе и чаем не стоит. Безопасная норма кофеина в такую погоду составляет одна-две чашки или 200–250 мл. Чая можно пить не более 2–3 чашек в день, пишет газета "Известия".