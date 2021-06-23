Банк Англии выпустил банкноту в память о математике Алане Тьюринге

Фото: Банк Англии

В Великобритании в среду, 23 июня, поступает в обращение полимерная банкнота номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика и криптографа Алана Тьюринга, который родился 23 июня 1912 года.

Как сообщается в пресс-релизе Банка Англии, новую купюру можно будет получить в банках Соединенного Королевства и банкоматах в ближайшие дни, а последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября следующего года, после чего они перестанут считаться законным платежным средством.

Отмечается, что переход от бумажных денег к полимерным прежде всего обусловлен вопросами безопасности, поскольку новый вариант гораздо труднее подделать, а также повредить и разорвать. Кроме того, полимерные банкноты могут хорошо отталкивать грязь и воду.

Напомним, во время Второй мировой войны группа британских дешифровальщиков во главе с Аланом Тьюрингом разгадала принцип работы немецкой шифровальной машины «Энигма». После войны в британской Национальной физической лаборатории по проекту знаменитого математика был создан первый в мире прототип компьютера - машина с памятью и хранимой в ней программой.