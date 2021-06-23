Составлен портрет потенциальной жертвы кибермошенников

В России мужчины чаще женщин становятся жертвами кибермошенников Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчины чаще женщин ведутся на уловки кибермошенников, а меньше всего верят злоумышленникам молодое и старшее поколение. Об этом говорится в итогах исследования банка ВТБ.

Согласно исследованию, мужчины чаще женщин становятся жертвами киберпреступников — 55% против 45% соответственно. Кроме того, наиболее уязвимыми к киберпреступлениям являются люди от 35 до 39 лет.

- Меньше всего верят мошенникам молодое и старшее поколение: доля клиентов свыше 50 лет составила 22%, до 29 лет - 18%. Средний возраст мужчин, которые чаще становятся жертвами мошенников, составляет 30 лет, женщин - 32 года, — цитирует исследование ТАСС.

Больше всего жертв кибермошенников находится в Центральном федеральном округе. Меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним, в России появился новый способ мошенничества с банковскими картами. На этот раз деньги не воруют, а наоборот переводят жертве, только вернуть назад их не так просто. А чем дольше средства находятся у человека, тем выше процент придется заплатить за их использование.